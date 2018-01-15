"Подцепил заразу": Дмитрий Маликов "закосил" под рэпера Фэйса

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Ложное ЧП на Гавайях.
От Редактора
НЛО продолжают «выходить из тени».
Известный российский певец Дмитрий Маликов презентовал новую пародию на клип «Тает лёд» от группы «Грибы». В нём исполнитель представил хит от украинского
На своей странице в Instagram известный российский певец похвастался фотографиями с гоночным Porsche. «Мощные старики!» - так назвал себя и раритетное авто
Известный певец Дмитрий Маликов исполнил новую песню, посвященную Сергею Шнурову. Композицию певец исполнил под звуки синтезатора.