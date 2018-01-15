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| | "Подцепил заразу": Дмитрий Маликов "закосил" под рэпера Фэйса

"Подцепил заразу": Дмитрий Маликов "закосил" под рэпера Фэйса

Сегодня, 11:17
Известный отечественный певец Дмитрий Маликов в очередной раз доказывает, что обладает прекрасным чувством юмора. Доказал это он с помощью ролика в Instagram, в котором он пародирует «вирусного» рэпера Фейса, клип которого «Бургер» посмотрели уже более 18,5 миллионов раз.
 

 

Понять это подписчикам удалось, благодаря знаковым для рэпера татуировкам с надписями: «hate» и «love» под глазами. Сам же Маликов жалуется, что подцепил в Петербурге какую-то заразу.
 
«Подцепил заразу какую-то в Питере. Может быть, это что-то вирусное, а может одолели погодные условия. А ведь говорил мне директор шапку надевать. Прошу вас посоветовать какое-то лекарство сильное, у меня же концерт скоро», - заявил исполнитель, прикрепив хештег #эщкере знаковую фразу рэпера, взятую у западного коллеги Lil Pump.
 
Подписчики оценили юмор Маликова и добавили, что он, в отличие от звезд 90-х, которые сейчас абсолютно никому не нужны, пытается "встрявать" в молодежные тренды, о чем говорят его дуэты с Юрием Хованским и прочие подобные действия.

Николай Офицеров
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