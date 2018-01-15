Татьяна Догилева попала в психиатрическую лечебницу

О своей тяжелой судьбе в недавнем откровенном интервью рассказала российская актриса Татьяна Догилева. Со зрителями она поделилась подробностями того, как ее перестали узнавать после пластики, а также рассказала, что же повлекло за собой необходимость госпитализации в психиатрическую лечебницу.

Догилева пришла на передачу «Моя правда», транслируемую Пятым каналом. Актриса сразу же призналась в том, что первой ее любовью был Юрий Стоянов, более всего известный по юмористической передаче «Городок». Их отношения оказались весьма яркими, но, увы, кратковременными. Все дело в том, что из-за романа у Догилевой начала серьезно «хромать» учеба, а потому ее мать попала в больницу с сердечным приступом. Тогда Татьяна решилась на то, чтобы расстаться со Стояновым.

Актриса заявила о том, что лишь в 48 лет к ней пришло желание начать все с чистого листа. Именно поэтому она решилась на пластическую хирургию. Результаты оказались катастрофическими. «У меня настолько изменилось лицо, что меня просто перестали узнавать даже знакомые. Приходилось здороваться и вместе с тем говорить, кто я», - признается Догилева. Изнуряющий график, постоянный недосып и проблемы в личной жизни стали причиной, по которой Догилева, как призналась она сама, начала сходить с ума.

В результате близкие подруги положили знаменитость в психиатрическую клинику, где ей предоставили квалифицированную помощь. Это, как уверяет Татьяна, «спасло ей жизнь», ведь в определенный момент она не знала, что делать со своей жизнью.

Николай Офицеров