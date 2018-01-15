Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | «Куда пропала грудь?»: Наоми Кэмпбелл шокировала нулевым размером груди

«Куда пропала грудь?»: Наоми Кэмпбелл шокировала нулевым размером груди

Сегодня, 10:31
Популярная во всем мире топ-модель Наоми Кэмпбелл обнажилась для новой фотосессии, где предстала в образе царицы. Однако поклонники были разочарованы увидеть нулевой размер груди у знаменитой модели.

«Куда пропала грудь?»: Наоми Кэмпбелл шокировала нулевым размером груди

 

Наоми Кэмпбелл в личном микроблоге опубликовала новый снимок с последней фотосессии, где её пришлось обнажиться, а грудь прикрывали только золотые украшения. Однако в этот раз поклонники остались недовольны фотосессией, поскольку не ожидали у «черной пантеры» увидеть нулевой размер груди.

«Куда пропала грудь?»: Наоми Кэмпбелл шокировала нулевым размером груди

 

Однако в комментариях некоторые пользователи Сети стали на защиту Наоми Кэмпбелл и заявили, что в свои 47 лет модель выглядит превосходно и её стройности могут позавидовать многие отечественные и западные знаменитости. 
Светлана Славянская
Новости по теме
Наоми Кэмпбелл шокировала необычным пирсингом в носу
Наоми Кэмпбелл шокировала необычным пирсингом в носу

Известная во всем мире супермодель Наоми Кэмпбелл появилась в Нью-Йорке в необычном индийском образе. Однако поклонники больше внимания обратили на большой

Наоми Кэмпбелл шокировала поклонников короткой стрижкой
Наоми Кэмпбелл шокировала поклонников короткой стрижкой

Популярная во всем мире темнокожая супермодель Наоми Кэмпбелл шокировала публику в Париже, когда появилась на модном мероприятии с короткой стрижкой каре.

Модель Наоми Кэмпбелл готовится стать матерью
Модель Наоми Кэмпбелл готовится стать матерью

Наоми Кэмпбелл готовится стать матерью. Знаменитость не останавливает отсутствие мужа. Наоми уверена, что роль матери ей полностью подходит и она сможет с этим

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости