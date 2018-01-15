«Куда пропала грудь?»: Наоми Кэмпбелл шокировала нулевым размером груди

Популярная во всем мире топ-модель Наоми Кэмпбелл обнажилась для новой фотосессии, где предстала в образе царицы. Однако поклонники были разочарованы увидеть нулевой размер груди у знаменитой модели.

Наоми Кэмпбелл в личном микроблоге опубликовала новый снимок с последней фотосессии, где её пришлось обнажиться, а грудь прикрывали только золотые украшения. Однако в этот раз поклонники остались недовольны фотосессией, поскольку не ожидали у «черной пантеры» увидеть нулевой размер груди.

Светлана Славянская

Однако в комментариях некоторые пользователи Сети стали на защиту Наоми Кэмпбелл и заявили, что в свои 47 лет модель выглядит превосходно и её стройности могут позавидовать многие отечественные и западные знаменитости.