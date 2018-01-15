Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | После женитьбы Тарасова Бузова заполонила соцсети откровенными фото

После женитьбы Тарасова Бузова заполонила соцсети откровенными фото

Сегодня, 10:36
Уже давно среди фанатов Ольги Бузовой идет молва о том, что по степени откровенности фотографий их любимицы можно судить о том, как хорошо все на личном фронте у ее экс-супруга Дмитрия Тарасова. Очередное откровенное фото послужило тому прекрасным доказательством. Бузова решила оголить свою пятую точку.
 

После женитьбы Тарасова Бузова заполонила соцсети откровенными фото

 

Находясь на отдыхе в Таиланде, Ольга, по сути, то и делает, что публикует одно откровенное фото за другим, абсолютно не стесняясь своих вызывающих поз. Большинство поклонников благодарно относятся к столь раскрепощенному образу Ольги Бузовой, но другие видят в этом гиперкомпенсацию факта того, что у Дмитрия Тарасова на личном фронте все прекрасно, хоть все фанаты и судачили об обратном, когда пара «тарабузиков» внезапно для всех распалась.
 

После женитьбы Тарасова Бузова заполонила соцсети откровенными фото

 

Другие фолловеры начали говорить о том, что на Бузову положительно влияет солнце Таиланда, которое «раскрепостит любого». Фанаты предложили посмотреть на профили других знаменитостей, посещающих Таиланд и охотно публикующих свои откровенные фото.

Николай Офицеров
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