После женитьбы Тарасова Бузова заполонила соцсети откровенными фото

Уже давно среди фанатов Ольги Бузовой идет молва о том, что по степени откровенности фотографий их любимицы можно судить о том, как хорошо все на личном фронте у ее экс-супруга Дмитрия Тарасова. Очередное откровенное фото послужило тому прекрасным доказательством. Бузова решила оголить свою пятую точку.

Находясь на отдыхе в Таиланде, Ольга, по сути, то и делает, что публикует одно откровенное фото за другим, абсолютно не стесняясь своих вызывающих поз. Большинство поклонников благодарно относятся к столь раскрепощенному образу Ольги Бузовой, но другие видят в этом гиперкомпенсацию факта того, что у Дмитрия Тарасова на личном фронте все прекрасно, хоть все фанаты и судачили об обратном, когда пара «тарабузиков» внезапно для всех распалась.

Другие фолловеры начали говорить о том, что на Бузову положительно влияет солнце Таиланда, которое «раскрепостит любого». Фанаты предложили посмотреть на профили других знаменитостей, посещающих Таиланд и охотно публикующих свои откровенные фото.

Николай Офицеров