Дорогая сказка от скряги: Тарасов готовит роскошную свадьбу с беременной Костенко

Несмотря на то, что на прошлой неделе Дмитрий Тарасов в спешке расписался с беременной Анастасией Костенко, это не помешает молодоженам закатить роскошное свадебное торжество, однако произойдет это несколько позже - в конце января-феврале.

От исконных традиций Костенко решила не отступать и выбрала себе белое платье в пол, которое можно смело назвать классическим. Состоится праздник в зале для торжеств отеля «Ритц Карлтон». Влюбленные позвали на торжество более 150 человек, среди которых родственники и друзья. Любому желающему выпадет возможность сделать снимок на фоне баннера с изображением Дмитрия и Анастасии. Гостей развлекать будут артисты отечественного шоу-бизнеса, чьи имена пока не разглашаются.

«Хотелось бы, чтобы праздник больше всего напоминал гостям зимнюю сказку. Основное помещение, а также лестницу, ведущую на второй этаж мы планируем украсить живыми цветами. Помимо роз будут использованы и редкие растения, вроде эвкалипта, плюмозы», - рассказал о планах молодых друг Дмитрия Тарасова, организатор Денис Акифьев.

По наиболее скромным подсчетам, декор обойдется супружеской паре, по меньшей мере, в 4 миллиона рублей. Злопыхатели уже превратили в шутку факт того, что Костенко смогла заставить «скрягу» Тарасова раскошелиться на свадьбу. Уже давно в шоу-бизнес кругах обсуждают факт того, что спортсмен крайне жадный.

Николай Офицеров