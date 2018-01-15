Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Ходченкова показала в Instagram утреннее фото без макияжа

Ходченкова показала в Instagram утреннее фото без макияжа

Сегодня, 10:12
Популярная российская актриса Светлана Ходченкова присоединилась к группе смелых звезд, которые решились продемонстрировать фанатам свою естественную красоту. На ее последнем фото нет и намека на использование фотошопа или ретуши, а само лицо не тронуто макияжем.

Ходченкова показала в Instagram утреннее фото без макияжа

 

Светлана Хоченкова, несмотря на 34-летний возраст, приняла участие в флешмобе под названием «Без макияжа», проигнорированный многими знаменитостями, включая даже тех, кому не исполнилось и 25 лет. Однако актриса абсолютно уверена в своей природной красоте и выложила на официальную страницу в соцсети Instagram утреннюю фотографию в постели.

На снимке звезда запечатлена с мокрыми волосами и без макияжа, при этом она радостно улыбалась яркому солнышку, тем самым снискав любовь и уважение подписчиков. Они буквально осыпали Ходченкову положительными комментариями, в которых отметили ее красоту, смелость.
Пойда Анна
Новости по теме
Светлана Лобода показала себя без макияжа
Светлана Лобода показала себя без макияжа

Популярная российская и украинская певица Светлана Лобода в своем микроблоге показала редкий снимок себя без макияжа. Обычно знаменитость прятала глаза под

Актриса Светлана Ходченкова порадовала селфи без макияжа
Актриса Светлана Ходченкова порадовала селфи без макияжа

Известная российская актриса Светлана Ходченкова порадовала своих подписчиков и Instagram селфи, которое сделала без макияжа вскоре после утреннего

44-летняя певица Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа
44-летняя певица Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

Популярная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес не стесняется ходить без макияжа.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости