Ходченкова показала в Instagram утреннее фото без макияжа

Популярная российская актриса Светлана Ходченкова присоединилась к группе смелых звезд, которые решились продемонстрировать фанатам свою естественную красоту. На ее последнем фото нет и намека на использование фотошопа или ретуши, а само лицо не тронуто макияжем.

Пойда Анна

Светлана Хоченкова, несмотря на 34-летний возраст, приняла участие в флешмобе под названием «Без макияжа», проигнорированный многими знаменитостями, включая даже тех, кому не исполнилось и 25 лет. Однако актриса абсолютно уверена в своей природной красоте и выложила на официальную страницу в соцсети Instagram утреннюю фотографию в постели.На снимке звезда запечатлена с мокрыми волосами и без макияжа, при этом она радостно улыбалась яркому солнышку, тем самым снискав любовь и уважение подписчиков. Они буквально осыпали Ходченкову положительными комментариями, в которых отметили ее красоту, смелость.