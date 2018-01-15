Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | «Рождена для порно»: Водонаева полностью обнажилась для обложки Maxim

«Рождена для порно»: Водонаева полностью обнажилась для обложки Maxim

Сегодня, 09:42
Журнал выйдет уже в феврале.

«Рождена для порно»: Водонаева полностью обнажилась для обложки Maxim

 

Бывшая участница «Дома-2» снялась для обложки мужского глянца Maxim голой. Единственным фоном, который скрывает «прелести» знаменитости является запотевшее стекло, на котором отчетливо видна надпись «Алена Водонаева». Однако это не мешает разглядеть больше, чем представляет на суд общественности сама телеведущая в своей микроблоге в Instagram. Для самой Водонаевой публичная обнажёнка не является чем-то постыдным. «Кстати, Россия! У меня там вышла новая обложка журнала "Maxim". Уже третья по счёту. Пока я тут на пляже в купальнике, можете посмотреть меня там без …», - подписала одну из последних публикаций в сети Водонаева. Не все подписчики телеведущей разделяют ее стремление продемонстрировать оголенное тело. Многие апеллируют к ее материнству, «напоминая» ей о малолетнем сыне и ее долге перед ним. «Вы рождены для порно», «Волочкову напоминает», «Мозгами не получается выделится, так вставленными и наращёнными частями тела», - прокомментировали снимок пользователи сети.

«Рождена для порно»: Водонаева полностью обнажилась для обложки Maxim

 

Ранее певица и телеведущая опубликовала на своей странице в социальной сети снимок, где она позирует без нижнего белья в очках и прозрачной одежде. «Очки нашего с мужем бренда. Делаются только под заказ», - написала Алена Водонаева. Пользователи сети отметили, что знаменитость «прибавила» себе силикону: «Понятно что силикон, на доме то другие были». В свете провокационных комментариев среди пользователей сети началась настоящая дискуссия, действительно ли Водонаева не прибегала к помощи пластических хирургов, ведь обнаженные части тела отлично демонстрируют ее упругую грудь и отсутствие послеродовых растяжек. На этот счет подписчики разделились на два лагеря тех, кто верит в правильность ухода за телом и хорошую генетику Алены Водонаевой и тех, кто все же утверждает в неестественность таких форм.

«Рождена для порно»: Водонаева полностью обнажилась для обложки Maxim

 

Певица решила разбавить свои снимки, сделанные на Бали, фото из Подмосковной дачи, где она купается в бассейне. Фото демонстрирует, как всегда, сексуальный посыл. Мокрая одежда придает образу Водонаевой пикантности. Критики телеведущей предложили одеться для разнообразия. Многие отметили ее отличную фигуру и сексуальные формы.
Дыль Лилия
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