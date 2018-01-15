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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | «Как бабуля выглядит»: Фанаты были шокированы очень постаревшим лицом Линдси Лохан

«Как бабуля выглядит»: Фанаты были шокированы очень постаревшим лицом Линдси Лохан

Сегодня, 09:42
На днях американским папарацци удалось сфотографировать актрису Линдси Лохан, которая прогуливалась в Нью-Йорке. Поклонники были буквально шокированы от того, как сильно постарела знаменитость.

«Как бабуля выглядит»: Фанаты были шокированы очень постаревшим лицом Линдси Лохан

 

Линдси Лохан всего 31 год, однако пользователи Сети прозвали её «старушкой» за внешний вид. Вездесущим папарацци удалось поймать в свой объектив актрису, когда та прогуливалась по улицам Нью-Йорка в полном одиночестве. Кадры моментально попали в Сеть и стали активно обсуждаться интернет-пользователями. Многие поклонники не поверили, что молодая девушка может так старо выглядеть.

На фотографиях видно, что у актрисы сильно обвисло лицо, к тому же появились явные проблемы с кожей. По словам фанатов, все дело в том, что Лохан продолжает увлекаться алкоголем, хотя сама утверждает, что прошла реабилитацию и излечилась от зависимости.
Светлана Славянская
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