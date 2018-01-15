Звезда Comedy Woman отпраздновав 33-летие выложила в сеть откровенное фото

Одна из участниц Comedy Woman Мария Кравченко отпраздновав в канун Старого Нового Года 13 января 33-летие, выложила в сеть откровенную фотографию, под которой фанаты актрисы незамедлительно оставили свой отзыв, с тем посылом, что она здесь показала свою истинную натуру, откровенно раздвинув ноги на камеру. Помимо пикантной позы, фанаты отметили колготы в сеточку, которые придавали образу артистки пущей вульгарности. По всей видимости, такое влияние на нее оказало успешное выступление в американском Майами, а возможно и остаточное влияние дня рождения.



«Майами! Огромное спасибо за прием! Было очень жарко. Надеюсь на скорую встречу», - пишет Кравченко, прикрепив к своему сообщению массу эмодзи-смайликов, обозначающих любовь.

Поклонники, в свою очередь, начали говорить о том, что все мнения, кроме положительных, распространяют хейтеры, ведь Мария Кравченко на фотографии выглядит просто неотразимо. Злопыхатели утверждают, что 33-летняя актриса пытается «молодиться» и абсолютно не думает о том, что она уже взрослая женщина.

Николай Офицеров