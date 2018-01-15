Мокрая и сексуальная: Детский блогер Марьяна Ро разделась на камеру

Известный YouTube-блогер Марьяна Ро, целевая аудитория которой - школьники, отдыхает в Таиланде. В Instagram знаменитость разместила фото, ради которого разделась, оставив на себе лишь небольшой купальник.

Экс-подруга популярного блогера Ивангая и ныне девушка эпатажного исполнителя Face Марьяна Ро переросла свою целевую аудиторию. Если прежде весь контент девушки был ориентирован на школьников, то теперь снимки предназначаются явно для поколения постарше. В Instagram знаменитость публикует фотографии с отдыха, в путешествие она отправилась со своим возлюбленным. Сперва пара посетила Токио, но теперь отдыхает в Таиланде.Именно фото с курорта и радует Марьяна Ро своих подписчиков в сети микроблогов. На снимке блогер предстала в сексуальном образе - в одном лишь купальнике под уличным душем-водопадом среди пальм. Мокрая и сексуальная звезда YouTube демонстрирует свое стройное тело перед камерой. Поклонники оценили снимки, отметив фигуру. Другие же посчитали, что формам нужно еще подрасти - пока только "доска" на фото. Третьи же и вовсе вспомнили популярную рекламу геля для душа и принялись напевать ее в комментариях.