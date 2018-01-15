Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Фанаты Бузовой призывают Борисову спасти певицу от алкогольной зависимости

Фанаты Бузовой призывают Борисову спасти певицу от алкогольной зависимости

Сегодня, 09:20
Сейчас популярная телеведущая и певица Ольга Бузова расслабляется в Таиланде, серьезно увлекшись алкоголем. К такому выводу пришли поклонники звезды, отмечая регулярные фото со спиртными напитками.

Фанаты Бузовой призывают Борисову спасти певицу от алкогольной зависимости

 

По мнению подписчиков, Ольгу Бузову могла выбить из колеи недавняя церемония бракосочетания ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, поэтому девушка начала выкладывать снимки, на которых она запечатлена во время употребления спиртных напитков различной крепости.

Фанаты Бузовой призывают Борисову спасти певицу от алкогольной зависимости

 

Кроме того, все последние видеоролики Бузова также снимала в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствуют нечеткая речь и неуместные слова. Фолловеры негативно отреагировали на неподобающее поведение своего кумира, пытаясь пристыдить исполнительницу в комментариях к снимкам. Они даже пригрозили обратиться к Дане Борисовой, дабы она вывела Бузову из запоя.
Пойда Анна
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