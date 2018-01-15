Фанаты Бузовой призывают Борисову спасти певицу от алкогольной зависимости

Сейчас популярная телеведущая и певица Ольга Бузова расслабляется в Таиланде, серьезно увлекшись алкоголем. К такому выводу пришли поклонники звезды, отмечая регулярные фото со спиртными напитками.

По мнению подписчиков, Ольгу Бузову могла выбить из колеи недавняя церемония бракосочетания ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, поэтому девушка начала выкладывать снимки, на которых она запечатлена во время употребления спиртных напитков различной крепости.

Пойда Анна

Кроме того, все последние видеоролики Бузова также снимала в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствуют нечеткая речь и неуместные слова. Фолловеры негативно отреагировали на неподобающее поведение своего кумира, пытаясь пристыдить исполнительницу в комментариях к снимкам. Они даже пригрозили обратиться к Дане Борисовой, дабы она вывела Бузову из запоя.