Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Бросивший алкоголь и наркотики Стас Пьеха влез в крупные долги

Бросивший алкоголь и наркотики Стас Пьеха влез в крупные долги

Сегодня, 09:02
Бросив употреблять наркотические вещества и алкоголь, Спас Пьеха не смог долго жить счастливо и влез в долги. Пьеха никогда особо и не скрывал, что в прошлом был наркоманом, но с пагубным пристрастием ему удалось разобраться. Теперь же певец относится равнодушно и к алкоголю, и к наркотическим веществам.
 

Бросивший алкоголь и наркотики Стас Пьеха влез в крупные долги

 

Решение о «завязке» пришло не сразу, но когда в один вечер Стас осознал, что привычка его засасывает и он уже не в силах остановиться, он понял, что следует начать с чистого листа. Стас рассказывает о том, что сам постепенно пришел к абсолютно чистому организму и набрался опыта, которым он готов делится с другими людьми. Теперь Пьеха дает свои комментарии по поводу избавления от наркотической зависимости в частной клинике в Москве. Помимо этого, он охотно ездит по другим реабилитационным центрам и рассказывает о собственном опыте в преодолении трудностей.
 
Также Пьеха затронул и тему своих долгов рассказал о том, что он захотел, чтобы у его сына появилось жилье за городом. Именно поэтому он взял ипотеку и купил участок с домиком в одном из элитных поселков в Подмосковье. На данный момент исполнитель занимается его внутренней отделкой.

Николай Офицеров
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