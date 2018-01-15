Сексуальная Алена Водонаева разделась для обложки февральского Maxim

Модель из Тюмени Алена Водонаева в очередной раз стала ключевой персоной для обсуждения. Своих многочисленных подписчиков она решила удивить тем, что разделась для февральского номера мужского журнала Maxim. Если говорить по обложке, то Алене вновь удалось попасть в самую точку и мужские умы она будет будоражить весь последний месяц зимы.

«Россия, кстати! У меня там вышла новая обложка журнала Maxim. Уже третья по счету. Пока что я тут на пляже, в купальнике, можете посмотреть фотографии без…», - многозначно написала Алена на своей страничке в Instagram.

Стоит признать, что фотосессия получилась более чем откровенная и бывшая участница «Дома-2» позировала в полном негляже, абсолютно не стесняясь и выполняя задумку автора о паппарацци-фотосессии. Сами представители Maxim отметили, что Алена снова помогла воплотить фантазии креативщиков Maxim в жизнь и показала настоящую откровенную фотосессию. Сейчас Алена Водонаева отдыхает на Бали, постоянно публикуя в социальных сетях многочисленные фотографии с медового месяца, однако не всем фолловерам нравится то, что она делает.

Хейтеры традиционно заявили о том, что Алена забывает о том, что она мать подрастающего ребенка, а также писали ей массу прочих гадостей. «Последние несколько месяцев, листая инстаграмы своих подруг, которые уехали зимовать в тепло, я увидела, как много злых комментариев им пишут. И тут меня осенило! Вся суть в море я его просто давно не публиковала. Люди будьте добрее», - ответила злопыхателям Водонаева.

Николай Офицеров