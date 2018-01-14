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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Павел Воля порадовал фанатов фото с необычной прической

Павел Воля порадовал фанатов фото с необычной прической

Вчера, 22:33
Российский шоумэн Павел Воля рассмешил подписчиков своей новой прической. Снимок с изменением лица он опубликовал в Instagram.

Павел Воля порадовал фанатов фото с необычной прической

 

На личном аккаунте в соцсети Воля выложил фотографию, где предстал перед фолловерами в очках. В кадре присутствует только одна голова юмориста, а первое, что бросается в глаза смотрящему это необычная прическа резидента шоу Comedy Club. Павел показал свои растрепанные волосы, чем развеселил поклонников. Данную фотографию артист не стал подписывать, оставив лишь хештег #собаканаголове.

Некоторых подписчиков Воли такое фото только рассмешило. Другие написали, что шевелюра больше напоминает гнездо птицы. Кто-то сопоставил юмориста с попугаем, отметив при этом, правда, что Павел все-равно выглядит хорошо. Новое изображение Воли за незначительный промежуток времен набрало более 27 000 лайков и большое число комментариев.
Никита Готский
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