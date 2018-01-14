Павел Воля порадовал фанатов фото с необычной прической

Российский шоумэн Павел Воля рассмешил подписчиков своей новой прической. Снимок с изменением лица он опубликовал в Instagram.

Никита Готский

На личном аккаунте в соцсети Воля выложил фотографию, где предстал перед фолловерами в очках. В кадре присутствует только одна голова юмориста, а первое, что бросается в глаза смотрящему это необычная прическа резидента шоу Comedy Club. Павел показал свои растрепанные волосы, чем развеселил поклонников. Данную фотографию артист не стал подписывать, оставив лишь хештег #собаканаголове.Некоторых подписчиков Воли такое фото только рассмешило. Другие написали, что шевелюра больше напоминает гнездо птицы. Кто-то сопоставил юмориста с попугаем, отметив при этом, правда, что Павел все-равно выглядит хорошо. Новое изображение Воли за незначительный промежуток времен набрало более 27 000 лайков и большое число комментариев.