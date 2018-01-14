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| | Светлана Лобода даст последний концерт тура в Волгограде

Светлана Лобода даст последний концерт тура в Волгограде

Вчера, 22:22
Известная поп-певица Светлана Лобода посетит Волгоград последним в туре. Об этом она написала в соцсетях.

Светлана Лобода даст последний концерт тура в Волгограде

 

Экс-участница популярного музыкального коллектива "ВИА Гра" Светлана Лобода закончит свой гастрольный тур «H2Lo» в Волгограде. Вчера в социальной сети Instagram она опубликовала видеоролик, где сообщила о выступлении в этом российском населенном пункте. Концерт звезды состоится уже 15 января. Певица рекомендует зрителям не пропустить такое мероприятие, потому как "будет очень классно".

Лобода намеревалась дат концерт в Волгограде в середине ноября,но данное мероприятие не состоялось по причине заболевания исполнительницы. За срыв выступления она принесла извинения своим волгоградским поклонникам.

Ранее в соцсети певица продемонстрировала стройные ноги в откровенном боди. Фанаты смогли оценить прелести своего кумира, похвалив ее за красивое тело, а также попросив рекомендацию, как можно похудеть, дабы достичь таких же положительных результатов.
Никита Готский
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