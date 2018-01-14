Светлана Лобода даст последний концерт тура в Волгограде

Известная поп-певица Светлана Лобода посетит Волгоград последним в туре. Об этом она написала в соцсетях.

Никита Готский

Экс-участница популярного музыкального коллектива "ВИА Гра" Светлана Лобода закончит свой гастрольный тур «H2Lo» в Волгограде. Вчера в социальной сети Instagram она опубликовала видеоролик, где сообщила о выступлении в этом российском населенном пункте. Концерт звезды состоится уже 15 января. Певица рекомендует зрителям не пропустить такое мероприятие, потому как "будет очень классно".Лобода намеревалась дат концерт в Волгограде в середине ноября,но данное мероприятие не состоялось по причине заболевания исполнительницы. За срыв выступления она принесла извинения своим волгоградским поклонникам.Ранее в соцсети певица продемонстрировала стройные ноги в откровенном боди. Фанаты смогли оценить прелести своего кумира, похвалив ее за красивое тело, а также попросив рекомендацию, как можно похудеть, дабы достичь таких же положительных результатов.