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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Виталий Гогунский отмечал Новый год с семьей

Виталий Гогунский отмечал Новый год с семьей

Вчера, 22:14
Российский актер Виталий Гогунский отмечал новогодние праздники в семейном кругу. Кадры отдыха он опубликовал в Instagram.

Виталий Гогунский отмечал Новый год с семьей

 

Прославившийся благодаря молодежному сериалу "Универ" Виталий Гогунский отпраздновал Новый год дома с семьей. Он показал подписчикам фотографии, где играет в настольный футбол с родственниками и выглядит достаточно расслабленным. Как видео, актер и его близкие хорошо и радостно проводят праздничные дни. Данный снимок Виталий подписал в тоне: январские праздники являются отличным поводом собраться семьей. Помимо этого он поинтересовался у поклонников, любит ли кто-либо из них настольный футбол.

Подписчики артиста оценили такой подход Гогунского. Они согласны с тем, что Новый год в самом деле лучше всего отмечать в семейном кругу. Фанаты рассказали свои предпочтения, каким образом они отмечают новогодние торжества. Снимок Гогунского набрал уже более 2600 лайков от подписчиков.
Никита Готский
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