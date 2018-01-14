Виталий Гогунский отмечал Новый год с семьей

Российский актер Виталий Гогунский отмечал новогодние праздники в семейном кругу. Кадры отдыха он опубликовал в Instagram.

Никита Готский

Прославившийся благодаря молодежному сериалу "Универ" Виталий Гогунский отпраздновал Новый год дома с семьей. Он показал подписчикам фотографии, где играет в настольный футбол с родственниками и выглядит достаточно расслабленным. Как видео, актер и его близкие хорошо и радостно проводят праздничные дни. Данный снимок Виталий подписал в тоне: январские праздники являются отличным поводом собраться семьей. Помимо этого он поинтересовался у поклонников, любит ли кто-либо из них настольный футбол.Подписчики артиста оценили такой подход Гогунского. Они согласны с тем, что Новый год в самом деле лучше всего отмечать в семейном кругу. Фанаты рассказали свои предпочтения, каким образом они отмечают новогодние торжества. Снимок Гогунского набрал уже более 2600 лайков от подписчиков.