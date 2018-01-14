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От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Ирина Дубцова предложила обсуждать ее пышную грудь, а не сына

Ирина Дубцова предложила обсуждать ее пышную грудь, а не сына

Вчера, 22:02
Российская певица Ирина Дубцова предлагает в Сети обсуждать ее грудь, а не детей. Об этом она написала в Instagram.

Ирина Дубцова предложила обсуждать ее пышную грудь, а не сына

 

Дубцова решила пойти на отчаянный шаг. Ей надоело, как в Интернете постоянно обговаривают ее отпрыска, часто оставляя неприятные высказывания о сыне Артеме.

Певица намерен исправить эту ситуацию. Для этого Ирина обнародовала в мировой "паутинке" фотоснимок в купальнике. На изображении Дубцова предстает перед подписчикам возле бассейна показывая свою шикарную грудь в ярком лифе. В подписи к фотографии она попросила фолловеров лучше обсуждать ее грудь, а не сына и материальные расходы.

Многие посчитали, что Ирина поступила очень правильно. Она намекнула подписчикам, что те зачастую лезут, куда их не просят, а также продемонстрировала свою красивую фигуру: реально отличный повод для разговоров.
Никита Готский
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