В кусты "по делам" сходила: Волочкова показала целлюлит на "голом" фото

Балерину высмеяли за излишнюю эпатажность.

Анастасия Волочкова буквально взорвала сеть своим снимком-поздравлением со Старым Новым годом. «Мои дорогие, стерся мой постик с этой мальдивской фоткой... Новогодней. С острова. Я желаю вам радости в новом году, счастья и любви! И позитива и добра! Не перестану вас удивлять и будоражить ваши эмоции. Всем на радость», - написала артистка. Однако ее подписчиков удивили не словесный посыл балерины, а образ, в котором она предстала на фото. В шапке снегурочки Волочкова сидит в кустах и интригующе выглядывает из-под пальмовых листьев. Экзотические растения она украсила атрибутами отечественной стилистики. Позу балерины сочли весьма неоднозначной. Примечательно, что критики не оставили без внимания эпатаж артистки: «В Кусты «по делам» сходила?», «Ой, что в голове у этой взрослой бабы? Три темы: шпагат, букет цветов и посты на тему «как мне весь этот нищеброд завидует», «Всё по кустам да по корягам, когда на пальму?».

Не обошлось и без «голого фото» на странице балерины. На этот раз Анастасия Волочкова позирует сидя на водном скутере. В своем посте она поблагодарила обслуживающий персонал, который оказался «на высоте» в человеческом и профессиональном плане. «Если вы на Мальдивах и хотите насладиться скутерами, лодками, дайвингом, то совет даю от души. Эти люди просто нереальные в профессиональном и человеческом подходе», - написала Волочкова. Ноги, уже по сложившейся традиции, артистка раскинула в разные стороны. Критики принялись обсуждать пикантное фото в крошечном купальнике. Не обошлось и без обсуждения целлюлита на бедрах балерины, как отметили отдельные подписчики артистки, у нее визуализируются мужские черты фигуры. «Зачем Вы выкладываете фото в купальнике? У Вас ужасная фигура, ее скрывать надо... Вы же сами себя позорите!!!», - написал один из пользователей сети.

Дыль Лилия

Анастасия Волочкова успела порадовать подписчиков не только снимками в бикини, но и «более целомудренным» нарядом. Один из последних фото артистки посвящен времяпрепровождению с друзьями. «Все почти уехали…», - подписала кадр Волочкова.