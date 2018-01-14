Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Иосиф Пригожин винит бывшую супругу в ссорах с дочерью Данаей

Иосиф Пригожин винит бывшую супругу в ссорах с дочерью Данаей

Вчера, 20:23
Дочь продюсера Иосифа Пригожина от его предыдущего брака год назад заявила, что отец стыдится ее и ее брака. Девушка пожаловалось, что Иосиф постоянно упрекает ее в полноте и в пример приводит дочь своей новой жены Валерии – Анну Шульгину. Однако сам продюсер считает, что его конфликты с наследницей провоцирует экс-супруга.

Иосиф Пригожин винит бывшую супругу в ссорах с дочерью Данаей

 

Продюсер заявил, что его бывшая жена-домохозяйка попыталась извлечь из скандала денежную выгоду. В предновогоднем эфире программы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым Пригожин согласился пройти проверку на полиграфе. Он заявил, что делает это для того, чтобы отстоять свою репутацию. Позже продюсер признался, что участие в программе стало для него настоящим подвигом, но не жалеет, что пошел на это ради примирения с дочерью.

48-летний муж Валерии надеется, что публичное выступление помогло ему расставить все точки над «i». После того, как вся страна стала свидетелем его очной ставки с родным человеком, продюсер не планирует снова проходить через подобное. После эфира он поговорил с дочерью, и они заключили «перемирие». Сам Пригожин подчеркивает, что дочь в скандале всего лишь пешка в руках меркантильной матери.
Дарья Светозарова
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