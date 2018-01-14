Даше Жуковой удалось отбить греческого миллиардера у его невесты

К такому выводу пришли журналисты, проанализировав светскую хронику за прошлый год, в которой регулярно печатали совместные снимки бывшей жены Романа Абрамовича и представителя династии греческих миллиардеров Ставроса Ниархоса. Они были замечены на развлекательных мероприятиях.

Пойда Анна

Впервые пара засветилась на вечеринке, организованной журналом Garage в Нью-Йорке, однако их появление на популярном мероприятии не вызвало удивление, поскольку там было много светских лиц, которые знакомы друг с другом.Но последующие совместные выходы в свет, состоявшиеся на выставке в Майами, а затем на званом обеде в честь увеличения коллекции музея Metropolita, при этом Даша Жукова была приглашена официально в качестве владелицы нового журнала, в то время как Ставрос Ниархос исполнял роль «+1», которой, по видимому, был очень доволен. Кроме того, мужчина показал, что его гораздо больше интересует его спутница, нежели предметы искусства.