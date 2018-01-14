Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Даше Жуковой удалось отбить греческого миллиардера у его невесты

Даше Жуковой удалось отбить греческого миллиардера у его невесты

Вчера, 20:15
К такому выводу пришли журналисты, проанализировав светскую хронику за прошлый год, в которой регулярно печатали совместные снимки бывшей жены Романа Абрамовича и представителя династии греческих миллиардеров Ставроса Ниархоса. Они были замечены на развлекательных мероприятиях.

Даше Жуковой удалось отбить греческого миллиардера у его невесты

 

Впервые пара засветилась на вечеринке, организованной журналом Garage в Нью-Йорке, однако их появление на популярном мероприятии не вызвало удивление, поскольку там было много светских лиц, которые знакомы друг с другом.

Но последующие совместные выходы в свет, состоявшиеся на выставке в Майами, а затем на званом обеде в честь увеличения коллекции музея Metropolita, при этом Даша Жукова была приглашена официально в качестве владелицы нового журнала, в то время как Ставрос Ниархос исполнял роль «+1», которой, по видимому, был очень доволен. Кроме того, мужчина показал, что его гораздо больше интересует его спутница, нежели предметы искусства.
Пойда Анна
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