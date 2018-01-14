«Куда катится этот мир?!»: Шурыгина заявила, что Малахов защищает Семенова

Скандально известная Диана Шурыгина, которая год назад стала жертвой изнасилования, прокомментировала участие Сергея Семёнова в новом выпуске программы «Прямой эфир». По словам девушки, Андрей Малхов ради хайпа защищает её насильника.

Светлана Славянская

В своем личном микроблоге Диана Шурыгина написала письмо, в котором прокомментировала участие Семенова в выпуске программы «Прямой эфир», который состоится уже 15 января. Девушка во всем винит Андрея Малахова: «Я не думала, что Андрей и его команда опустятся до такого уровня. Ну ладно в комнате между собой обсудить и поддержать парня, написать ему письмо. Но выдавать в массы, что он ни в чем не виноват, идти против решения суда, это подло и низко я считаю».Также Диана подчеркнула, что её история получила широкую огласку. Девушка не понимает, почему правоохранительные органы отпустили Семёнова, а Андрей Малахов пригласил на телевидение в Москву.