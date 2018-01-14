Экс-возлюбленная Гуфа Леся Фак оказалась бывшей наркоманкой, а певец отдыхает с Кети Топурией

Бывшая возлюбленная рэп-певца Леся Фак недавно рассказала, что в свое время она боролась с наркотической зависимостью. Как откровенно призналась Леся, ей было очень тяжело отказаться от пагубного пристрастия, но она это сделала и уже месяц даже не прикасается к запрещенным препаратам.

Девушка вспоминает, что рушила не только свою жизнь: в «болото» своей зависимости она тащила родных и друзей. Сейчас она твердо сказала наркотикам «нет!», но не все ее фанаты верят, что это надолго, ведь раньше Леся могла без стеснения обратиться к любому с просьбой «дать дунуть»

С 2014 года модель встречалась с известным рэпером Гуфом. Их роман начался через год после развода исполнителя с Айзой Анохиной, с которой у него остался общий ребенок.Новая пассия Алексея Долматова даже приглянулась его экс-супруге. Она начала называть бывшего мужа и его любовницу «любимыми родственниками», даже без тени сарказма. Однако, несмотря на отсутствие видимых препятствий, Леся и Гуф постоянно ссорились. Их расставания стали притчей во языцех, и поклонники уже не успевали следить за тем, как они сходятся и вновь расстаются.В очередной, и, видимо, уже в последний раз влюбленные разошлись летом прошлого года после поездки на Бали. Леся и Алексей поехали на остров, где живет его бывшая жена, чтобы навестить сына Гуфа – Сэма. Неизвестно, что же там случилось, но вскоре влюбленные разругались в пух и прах. Рэпер еще некоторое время пытался вновь добиться расположения манекенщицы, и постоянно публиковал в Instagram признания в любви и просьбы о прощении. Пользователи до сих пор теряются в догадках, что же такого совершил их кумир, что Фак не захотела дать ему еще один шанс.Скоро и сам певец перестал вымаливать благосклонность своей некогда любимой женщины. Он выложил в Сеть совместное фото с сыном и написал, что ребенок – это лучшее, что есть в его жизни. Он также добавил, что ради него готов перессориться со всеми друзьями и подругами, а еще пообещал «замутить» ему сестренку и уйти после этого на заслуженный отдых.

Дарья Светозарова

Фанаты подозревают, что маму для будущей сестрички Сэма он нашел в лице Кети Топурии. Солистка «А-Студио» продолжает отрицать, что их с Гуфом связывает любовь и утверждает, что испытывает к нему исключительно дружеские чувства. Тем не менее, они вместе полетели в Таиланд – там живут родители рэпера – и постят в Сеть весьма откровенные фотографии. «Чем не пара?» - пишут фолловеры в обсуждениях. Он свободен, да и Кети рассталась с супругом Львом Гейхманом еще в прошлом году. Более того, их регулярно видят вместе. Соседки Долматова не раз «пеленговали» артистов в селе Апрелевка, где они устраивали дружеские встречи. Вот только до конца неизвестно, дружеские ли?