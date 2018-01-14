Актер Билл Мюррей сыграл "сумасшедшего" экс-советника Трампа

Американский киноактер Билл Мюррей сыграл роль Стива Бэннона, ранее являвшегося советников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Никита Готский

Новый образ Мэррея оказался неожиданным для зрителей. По словам "Бэннона", он смог убедить Америку избрать Трампа президентом страны, и готов сделать это снова. До этого из-за бывшего советника главы государства возник скандал по причин его комментариев в новой книге о Белом доме.Разобравшись в ситуации, Трамп назвал Бэннона сумасшедшим. Прочитав книгу, президент США нашел там момент, где его сын Дональд встречается с представителями Москвы в 2016 году, а Бэннон назвал эту встречу предательской. Позже Трамп отметил, что его экс-советник по стратегическим вопросам не имеет никакого отношения ни к его персоне, ни к самому президентству. По словам действующего главы Белого дома, когда Бэннон получил отставку, он также сошел и с ума. Также он заявил о минимальнром вкладе экс-помощника в его победу на выборах.