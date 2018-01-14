Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Актер Билл Мюррей сыграл "сумасшедшего" экс-советника Трампа

Актер Билл Мюррей сыграл "сумасшедшего" экс-советника Трампа

Вчера, 18:57
Американский киноактер Билл Мюррей сыграл роль Стива Бэннона, ранее являвшегося советников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Актер Билл Мюррей сыграл "сумасшедшего" экс-советника Трампа

 

Новый образ Мэррея оказался неожиданным для зрителей. По словам "Бэннона", он смог убедить Америку избрать Трампа президентом страны, и готов сделать это снова. До этого из-за бывшего советника главы государства возник скандал по причин его комментариев в новой книге о Белом доме.

Разобравшись в ситуации, Трамп назвал Бэннона сумасшедшим. Прочитав книгу, президент США нашел там момент, где его сын Дональд встречается с представителями Москвы в 2016 году, а Бэннон назвал эту встречу предательской. Позже Трамп отметил, что его экс-советник по стратегическим вопросам не имеет никакого отношения ни к его персоне, ни к самому президентству. По словам действующего главы Белого дома, когда Бэннон получил отставку, он также сошел и с ума. Также он заявил о минимальнром вкладе экс-помощника в его победу на выборах.
Никита Готский
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