Актер Билл Мюррей сыграл "сумасшедшего" экс-советника Трампа

Новый образ Мэррея оказался неожиданным для зрителей. По словам "Бэннона", он смог убедить Америку избрать Трампа президентом страны, и готов сделать это снова. До этого из-за бывшего советника главы государства возник скандал по причин его комментариев в новой книге о Белом доме.
Разобравшись в ситуации, Трамп назвал Бэннона сумасшедшим. Прочитав книгу, президент США нашел там момент, где его сын Дональд встречается с представителями Москвы в 2016 году, а Бэннон назвал эту встречу предательской. Позже Трамп отметил, что его экс-советник по стратегическим вопросам не имеет никакого отношения ни к его персоне, ни к самому президентству. По словам действующего главы Белого дома, когда Бэннон получил отставку, он также сошел и с ума. Также он заявил о минимальнром вкладе экс-помощника в его победу на выборах.