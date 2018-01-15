Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Марина Африкантова собирается строить семью по примеру своей матери

Марина Африкантова собирается строить семью по примеру своей матери

Сегодня, 04:30
28-летняя участница реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова собирается создать модель семьи, как у ее матери. Девушка подчеркивает, что собирается полностью перенести семейный уклад Татьяны Владимировны в свой брак.

Марина Африкантова собирается строить семью по примеру своей матери

 

Все действия матери Марина считает единственно верными. Она собирается брать с нее пример в воспитании детей, которых забирается завести уже в ближайшем будущем. Это не оставило равнодушными поклонников проекта. Они решили поинтересоваться мнением на сей счет у Романа Капаклы. Большинство зрителей стали советовать Роме бросать Африкантову и даже не помышлять о создании с ней «ячейки общества». По их мнению, мать Марины сложно назвать идеалом. Ее не считают ни женственной, ни хозяйственной.

Следуя во всем материнскому примеру, Африкантова-младшая исправно и в подробностях информирует подписчиков о деталях своей интимной жизни. Недавно она дала интервью, в котором рассказала о том, какой Роман в постели.

Капаклы пока игнорирует советы фолловеров. То ли он не верит, что Марина действительно так поступит, то ли его это устраивает, а возможно он и не собирается жениться на партнерше по телестройке.
Дарья Светозарова
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