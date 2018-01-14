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От Редактора

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Дженнифер Лопес сфотографировали в маске для лица за рулем Mercedes

Дженнифер Лопес сфотографировали в маске для лица за рулем Mercedes

Вчера, 18:03
Американским папарацци удалось сфотографировать актрису и певицу Дженнифер Лопес за рулем собственного автомобиля. При этом знаменитость сидела в Mercedes в маске для лица.

Дженнифер Лопес сфотографировали в маске для лица за рулем Mercedes

 

48-летняя Дженнифер Лопес застали в необычном виде за рулем автомобиля. Знаменитость решила не тратить зря времени в дороге и сделала себе увлажняющую маску для лица, в таком виде она и путешествовала в своем черном Mercedes. Пользователи Сети были шокированы тем, в каком виде Дженнифер Лопес предпочитает водить автомобиль.

Дженнифер Лопес сфотографировали в маске для лица за рулем Mercedes

 

В этот же день на страничке Лопес в Instagram появился снимок, где актриса при полном макияже и прически позирует на съемках первого дня второго сезона танцевального шоу «World of Dance», который будет транслироваться на телеканале NBC.
Светлана Славянская
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