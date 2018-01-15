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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Ди Каприо сыграет роль в фильме Тарантино о Чарльзе Мэнсоне

Ди Каприо сыграет роль в фильме Тарантино о Чарльзе Мэнсоне

Сегодня, 07:40
Голливудский режиссер Квентин Тарантино снимет фильм о недавно умершем серийном маньяке Чарльзе Мэнсоне. Одну из ролей в картине сыграет Леонардо Ди Каприо.

Ди Каприо сыграет роль в фильме Тарантино о Чарльзе Мэнсоне

 

Ди Каприо примет участие в съемочном процессе фильма Тарантино о Чарльзе Мэнсоне. Известный актер получил роль пожилого безработного артиста. Известно также, что коллегами Лео в новом проекте Тарантино станут Марго Робби, которой предстоит сыграть одну из жертв маньяка Шэрон Тейт: супругу режиссера Романа Полански, а также другие кинодеятели. Не исключается, что в фильме появятся Аль Пачино и Том Круз.

Информация о том, что Квентин Тарантино трудится над кинолентой о известном убийце, появилась летом прошедшего года. Спустя время знаменитость подтвердил эти данные. В фильме создатель покажет сцену убийства, когда в августе 1969 года Мэнсон и его сподвижники организовали жестокую расправу в доме Лос-Анджелесе. К слову, у Лео Ди Каприо и Тарантино есть опыт совместной работы: актер ранее сыграл роль в фильме "Джанго Освобожденный".
Никита Готский
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