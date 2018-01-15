«Русская Кардашьян» Квитко опубликовала в Сети фото в коротком ультра-коротком платье

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко порадовала своих подписчиков в Instagram очередным соблазнительным фото. На снимке модель позирует в ультра-коротком облегающем черном платье с блестками.

Дарья Светозарова

Девушка сфотографировалась и в профиль, и в анфас, чтобы поклонники по достоинству оценили все ее округлости. Кроме того, что платье очень короткое, так еще с очень глубоким вырезом в зоне декольте. Оно открывает пытливому взору все прелести Анастасии.Подписчики пришли в восторг от такого подарка Квитко. Они начали признаваться Насте в любви и даже звать замуж. «Очаровательная!», «богиня», «огонь!» - все комплименты были выдержаны в таком ключе. Более двухсот пользователей высказали Анастасии, что они думают о публикации. За короткий промежуток времени пост набрал более десяти тысяч лайков.