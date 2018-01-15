Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | «Русская Кардашьян» Квитко опубликовала в Сети фото в коротком ультра-коротком платье

«Русская Кардашьян» Квитко опубликовала в Сети фото в коротком ультра-коротком платье

Сегодня, 01:30
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко порадовала своих подписчиков в Instagram очередным соблазнительным фото. На снимке модель позирует в ультра-коротком облегающем черном платье с блестками.

«Русская Кардашьян» Квитко опубликовала в Сети фото в коротком ультра-коротком платье

 

Девушка сфотографировалась и в профиль, и в анфас, чтобы поклонники по достоинству оценили все ее округлости. Кроме того, что платье очень короткое, так еще с очень глубоким вырезом в зоне декольте. Оно открывает пытливому взору все прелести Анастасии.

Подписчики пришли в восторг от такого подарка Квитко. Они начали признаваться Насте в любви и даже звать замуж. «Очаровательная!», «богиня», «огонь!» - все комплименты были выдержаны в таком ключе. Более двухсот пользователей высказали Анастасии, что они думают о публикации. За короткий промежуток времени пост набрал более десяти тысяч лайков.
Дарья Светозарова
Новости по теме
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко вновь порадовала своими формами
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко вновь порадовала своими формами

В Instagram были опубликованы новые фото Анастасии Квитко, которая известна как «Русская Кардашьян». На этот раз девушка фотографируется в обтягивающем ее

"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко порадовала поклонников новым фото в Instagram

Известная модель Анастасия Квитко,получившая титул "русской Кардашьян", активно заполняет свой аккаунт в Instagram новыми откровенными фото. На этот раз

«Русская Кардашьян» оголилась для поклонников в день рождения
«Русская Кардашьян» оголилась для поклонников в день рождения

"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко показала снимки в облегающем купальнике. Фото 22-летняя девушка опубликовала в микроблоке к своему дню рождения.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости