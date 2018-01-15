Фанаты подозревают о романе между Викторией Боней и известным футболистом

Популярная российская телеведущая Виктория Боня долгая время переживала разрыв с миллиардером Алексом Смерфитом. Однако недавно она начала намекать своим поклонникам о появлении у нее нового возлюбленного.

Несмотря на все ухищрения фанатов и журналистов, Боня предпочитала держать имя избранника втайне, при этом часто затевая разговоры о скорой свадьбе, о которой звезда давно мечтает. Поклонники обсуждали в Сети имя бойфренда Виктории Бони, выдвигая различные кандидатуры от артистов до политиков, но в итоге пришли к выводу, что им является всемирно известный футболист.

Пойда Анна

В качестве подтверждения данной версии подписчики используют снимок Бони и полузащитника команды «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни, сделанный в интимной обстановке ресторана, где пара выглядит очень счастливой. Пользователи предположили, что влюбленные могут скрывать свои отношения из-за разницы в возрасте, так как ведущей уже 37 лет, тогда как футболисту всего 30.