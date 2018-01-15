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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Фанаты подозревают о романе между Викторией Боней и известным футболистом

Фанаты подозревают о романе между Викторией Боней и известным футболистом

Сегодня, 07:20
Популярная российская телеведущая Виктория Боня долгая время переживала разрыв с миллиардером Алексом Смерфитом. Однако недавно она начала намекать своим поклонникам о появлении у нее нового возлюбленного.

Фанаты подозревают о романе между Викторией Боней и известным футболистом

 

Несмотря на все ухищрения фанатов и журналистов, Боня предпочитала держать имя избранника втайне, при этом часто затевая разговоры о скорой свадьбе, о которой звезда давно мечтает. Поклонники обсуждали в Сети имя бойфренда Виктории Бони, выдвигая различные кандидатуры от артистов до политиков, но в итоге пришли к выводу, что им является всемирно известный футболист.

Фанаты подозревают о романе между Викторией Боней и известным футболистом

 

В качестве подтверждения данной версии подписчики используют снимок Бони и полузащитника команды «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни, сделанный в интимной обстановке ресторана, где пара выглядит очень счастливой. Пользователи предположили, что влюбленные могут скрывать свои отношения из-за разницы в возрасте, так как ведущей уже 37 лет, тогда как футболисту всего 30.
Пойда Анна
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