Мелания Трамп раскрыла секреты своей молодости и красоты

Супруга президента США Дональда Трампа восхищает своим внешним видом. В свои 47 лет Первая леди США выглядит на 35, да и то с натяжкой – многие считают, что она еще моложе.

Дарья Светозарова

С 16 лет, и до сей поры Мелания Трамп поражает стройной фигурой. При росте 180 сантиметров она весит всего 65 килограммов. При этом уроженка Словении признается, что никогда не придерживалась никаких диет, хоть, безусловно, следила за своим рационом. Он прекрасно сбалансирован. Бывшая модель употребляет достаточное количество белков, жиров и углеводов. Мелания уверяет, что совсем исключить из меню «вредную» пищу нельзя. Иногда она даже может побаловать себя фастфудом или жирным мороженым, но всегда соблюдает меру. В ее рационе преобладают нежирная рыба, постное мясо, овощи, фрукты и кисломолочные напитки. Жирную еду и сладости она позволяет себе не чаще двух раз в неделю в малых дозах.Супруга Трампа любит физические нагрузки. Иногда у нее нет сил или настроения, но Мелания заставляет себя сделать хотя бы пару-тройку упражнений. Это приводит ее мысли в порядок и заряжает необходимой энергией.Вот уже несколько лет леди Трамп посещает тренажерный зал. Экс-модель любит кардио-упражнения и не пренебрегает силовыми нагрузками. Кроме того, Мелания любит пилатес и играет в большой теннис.За своей кожей и телом Мелания ухаживает с помощью брендовых кремов, лосьонов и омолаживающих сывороток. Непроверенными средствами первая леди США не пользуется.