Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Даша Канаева из «Отеля Элеон» оказалась в базе сайта «Миротворец»

Даша Канаева из «Отеля Элеон» оказалась в базе сайта «Миротворец»

Вчера, 16:56
Актриса Диана Пожарская, сыгравшая в ситкоме «Отель Элеон» горничную Дашу Канаеву, оказалась в базе данных сайта «Миротворец». Произошло это по причине «нарушения госграницы Украины». Однако ни сама Диана, ни ее поклонники не унывают – по их мнению, Пожарская оказалась там в компании порядочных людей.

 

Под нарушением границы подразумевается поездка девушки в Крым, который на Украине считается территорией, оккупированной Россией. Киевские власти сочли, что Пожарская нарушила закон Украины сознательно, а посему «нет ей прощения».

Обсуждая внесение звезды сериалов «Отель Элеон» и «Форс-Мажор» в «черный список», юзеры пришли к выводу, что это признание заслуг девушки. «Жизнь нужно прожить так, чтобы оказаться в базе «Миротворца», - перефразировали они знаменитое высказывание Павки Корчагина.

Любопытно, что для попадания в поле зрения сайта «Миротворец» нужно совсем немного: достаточно признать Крым территорией РФ или просто поехать туда без позволения правительства Украины.
Дарья Светозарова
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