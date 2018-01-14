Даша Канаева из «Отеля Элеон» оказалась в базе сайта «Миротворец»

Актриса Диана Пожарская, сыгравшая в ситкоме «Отель Элеон» горничную Дашу Канаеву, оказалась в базе данных сайта «Миротворец». Произошло это по причине «нарушения госграницы Украины». Однако ни сама Диана, ни ее поклонники не унывают – по их мнению, Пожарская оказалась там в компании порядочных людей.

Дарья Светозарова

Под нарушением границы подразумевается поездка девушки в Крым, который на Украине считается территорией, оккупированной Россией. Киевские власти сочли, что Пожарская нарушила закон Украины сознательно, а посему «нет ей прощения».Обсуждая внесение звезды сериалов «Отель Элеон» и «Форс-Мажор» в «черный список», юзеры пришли к выводу, что это признание заслуг девушки. «Жизнь нужно прожить так, чтобы оказаться в базе «Миротворца», - перефразировали они знаменитое высказывание Павки Корчагина.Любопытно, что для попадания в поле зрения сайта «Миротворец» нужно совсем немного: достаточно признать Крым территорией РФ или просто поехать туда без позволения правительства Украины.