Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Светлана Лобода засветила стройные ноги в сексуальном белье

Светлана Лобода засветила стройные ноги в сексуальном белье

Вчера, 16:39
Светлана Лобода поразила своих поклонников очередным сексуальным нарядом, а точнее нижним бельем. В Сети певицы выложила видео, где показала очаровательные ноги в откровенном боди.

Светлана Лобода засветила стройные ноги в сексуальном белье

 

Поклонники Светланы Лободы были очарованы ногами знаменитости, которые та опубликовала в своем микроблоге. Откровенное боди наглядно показало, что у Светланы нет проблем с фигурой, а поклонники не переставали поражаться, как артистке удается всегда поддерживать свою идеальную фигуру.

«Вы, наверное, приложили много сил и энергии, чтобы так хорошо выглядеть», «Фигура шикарная», «Самые красивые ножки», «Светлана, вы супер», «Как можно быть такой шикарной. Ноги - секси», «Красотка! Фигурка на зависть всем», - сообщили фолловеры Лободы.
Светлана Славянская
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