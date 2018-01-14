Светлана Лобода засветила стройные ноги в сексуальном белье

Светлана Лобода поразила своих поклонников очередным сексуальным нарядом, а точнее нижним бельем. В Сети певицы выложила видео, где показала очаровательные ноги в откровенном боди.

Светлана Славянская

Поклонники Светланы Лободы были очарованы ногами знаменитости, которые та опубликовала в своем микроблоге. Откровенное боди наглядно показало, что у Светланы нет проблем с фигурой, а поклонники не переставали поражаться, как артистке удается всегда поддерживать свою идеальную фигуру.«Вы, наверное, приложили много сил и энергии, чтобы так хорошо выглядеть», «Фигура шикарная», «Самые красивые ножки», «Светлана, вы супер», «Как можно быть такой шикарной. Ноги - секси», «Красотка! Фигурка на зависть всем», - сообщили фолловеры Лободы.