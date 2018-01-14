Жену сына Сергея Зверева заподозрили в сокрытии внебрачного ребенка

Недавно 24-летний сын знаменитого стилиста Сергея Зверева нашел свою вторую половинку. Он узаконил свои отношения с избранницей в конце прошлого года. На днях стало известно, что у возлюбленной парня есть свои скелеты в шкафу.

Дарья Светозарова

Подруга Зверева-старшего призналась журналистам, что сам стилист не в восторге от снохи. Еще больше настораживают Сергея слухи о том, что невестка имеет внебрачного ребенка, которого всячески скрывает.Тем не менее, сам молодой человек внимания на это не обращает. Свою избранницу он любит и демонстрирует полное равнодушие к тому, о чем судачит окружение его знаменитого родителя. Парень обычный разнорабочий, уже дважды он вступал в брак без родительского одобрения. Молодой человек стал гостем программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым и рассказал, как проходила его свадьба.Оказалось, что поначалу молодые люди не хотели устраивать торжества, но потом решили устроить фотосессию и провести скромные девичник и мальчишник. Друзья Зверева-старшего, впрочем, предрекают скорый разрыв со второй супругой Юлией и снова рассказали о таинственном ребенке. Сама девушка отрицает свое материнство, хоть и не против родить малыша своему супругу.