Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Жену сына Сергея Зверева заподозрили в сокрытии внебрачного ребенка

Жену сына Сергея Зверева заподозрили в сокрытии внебрачного ребенка

Вчера, 16:43
Недавно 24-летний сын знаменитого стилиста Сергея Зверева нашел свою вторую половинку. Он узаконил свои отношения с избранницей в конце прошлого года. На днях стало известно, что у возлюбленной парня есть свои скелеты в шкафу.

Жену сына Сергея Зверева заподозрили в сокрытии внебрачного ребенка

 

Подруга Зверева-старшего призналась журналистам, что сам стилист не в восторге от снохи. Еще больше настораживают Сергея слухи о том, что невестка имеет внебрачного ребенка, которого всячески скрывает.

Тем не менее, сам молодой человек внимания на это не обращает. Свою избранницу он любит и демонстрирует полное равнодушие к тому, о чем судачит окружение его знаменитого родителя. Парень обычный разнорабочий, уже дважды он вступал в брак без родительского одобрения. Молодой человек стал гостем программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым и рассказал, как проходила его свадьба.

Оказалось, что поначалу молодые люди не хотели устраивать торжества, но потом решили устроить фотосессию и провести скромные девичник и мальчишник. Друзья Зверева-старшего, впрочем, предрекают скорый разрыв со второй супругой Юлией и снова рассказали о таинственном ребенке. Сама девушка отрицает свое материнство, хоть и не против родить малыша своему супругу.
Дарья Светозарова
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