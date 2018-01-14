Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Ксения Бородина сделала пародию на телесваху Розу Сябитову

Ксения Бородина сделала пародию на телесваху Розу Сябитову

Вчера, 16:06
Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина выложила в Сеть пародию на соведущую программы «Давай поженимся» Розу Сябитову. Фолловерам Ксении идея пришлась по душе, они поддержали пародийный ролик лайками.

Ксения Бородина сделала пародию на телесваху Розу Сябитову

 

Короткое видео продемонстрировало Ксению в специфических очках, подобные которым носит телесваха. Представившись Розой Бородиной, Ксения предложила всем желающим принять участие в ее программе «Давай пристрелимся». «Я все могу – и развести, и поженить», - пообещала новоявленная сваха, имитируя голос Сябитовой и ее манерность.

Подписчики тут же принялись расхваливать видео на все лады: и Ксюша талантлива, и ролик остроумный. Однако главной «фишкой», по их мнению, стали те самые очки. «Очки просто бомба, хочу такие», - написали ей многие фолловеры.

Пользователи поблагодарили Ксению за остроумный пост и попросили почаще снимать такие ролики. За день публикация набрала почти полтора миллиона просмотров.
Дарья Светозарова
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