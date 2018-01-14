Ксения Бородина сделала пародию на телесваху Розу Сябитову

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина выложила в Сеть пародию на соведущую программы «Давай поженимся» Розу Сябитову. Фолловерам Ксении идея пришлась по душе, они поддержали пародийный ролик лайками.

Дарья Светозарова

Короткое видео продемонстрировало Ксению в специфических очках, подобные которым носит телесваха. Представившись Розой Бородиной, Ксения предложила всем желающим принять участие в ее программе «Давай пристрелимся». «Я все могу – и развести, и поженить», - пообещала новоявленная сваха, имитируя голос Сябитовой и ее манерность.Подписчики тут же принялись расхваливать видео на все лады: и Ксюша талантлива, и ролик остроумный. Однако главной «фишкой», по их мнению, стали те самые очки. «Очки просто бомба, хочу такие», - написали ей многие фолловеры.Пользователи поблагодарили Ксению за остроумный пост и попросили почаще снимать такие ролики. За день публикация набрала почти полтора миллиона просмотров.