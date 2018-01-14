Дана Борисова напугала фанатов вызывающим макияжем в монастыре

Дана Борисова на днях побывала в Рыльском монастыре, и опубликовала свои фотографии, которые шокировали всех поклонников телеведущей.

После длительного лечения от наркологической зависимости телеведущая Дана Борисовна решила стать на путь истинный. Она начала посещать храмы и монастыри, дабы обрести душевное спокойствие. В социальной сети Instagram Дана выложила снимки с монастыря Рыльского, среди которых было селфи с настоятелем. Пользователей очень возмутил тот факт, что Борисова сделала вульгарный макияж. Он не уместен при посещении святых земель.В монастыре Рыльском находится могила легендарного старца Ипполита, которая исцеляет путников от недугов и пагубных привычек, из-за чего Дана Борисова приехала именно в этот монастырь.