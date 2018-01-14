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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Юлия Проскурякова едва не родила в такси в Латвии

Юлия Проскурякова едва не родила в такси в Латвии

Вчера, 15:41
Юлия Проскурякова чуть не стала мамой в такси. Историю своих экстремальных родов жена певца и композитора Игоря Николаева рассказала Тимуру Кизякову в эфире передачи «Пока все дома».

Юлия Проскурякова едва не родила в такси в Латвии

 

Знаменитость рассказала, что во время беременности она отдыхала в Юрмале, но рожать собиралась в Москве. Однако согласовать свои планы с будущим ребенком Юлия забыла, а у малышки были совсем другие намерения. Девочка решила во что бы то ни стало появиться на свет в Латвии, и однажды ночью у Проскуряковой начались схватки. По счастливому стечению обстоятельств? рядом с Юлией была ее мама – она вызвала такси и поехала с дочерью в роддом. По пути у будущей матери отошли воды, но водителя с истинно латвийским темпераментом это не напугало: «У меня в машине родили уже пятеро», - «успокоил» он знаменитость.

Рожать в машине Юлии не пришлось. Nаксист отлично знал свое дело и вовремя доставил роженицу в медучреждение. Вероника родилась 8 октября 2015 года. Сегодня в свои два года и три месяца малышка хорошо говорит и все понимает, даже чувствует.

Однажды малышка заболела, и Юля сильно переживала. Тогда девочка подошла к матери и сообщила, что скоро поправится. С тем и уснула. Проскурякова так и не сомкнула глаз, но на утро обнаружила, что дочь почти совсем здорова
Дарья Светозарова
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