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| | Волочкова на Мальдивах "расплылась, как что-то непонятное" на гидроцикле. Фанаты требуют прекратить это безобразие

Волочкова на Мальдивах "расплылась, как что-то непонятное" на гидроцикле. Фанаты требуют прекратить это безобразие

Вчера, 15:22
Балерина Анастасия Волочкова продолжает терять уважение и любовь своих поклонников и всё больше работает на аудиторию «хейтеров». Всё более провокационные фотографии в Instagram, не единичные секс-скандалы, нелестные комментарии в сторону своей публики, - всё это уже порядком утомило даже самых преданных фанатов псевдо-балерины.

Волочкова на Мальдивах "расплылась, как что-то непонятное" на гидроцикле. Фанаты требуют прекратить это безобразие

 

Поклонники устают от нескончаемых шпагатов, которые выглядят не столько эстетично и спортивно, сколько вызывающе и вульгарно. Очередное фото «в шпагате» в Instagram Волочковой с её отдыха на Мальдивах подняло нешуточную бурю эмоций среди подписчиков Анастасии. Поклонники отмечают, что шпагаты их уже сильно утомили, а ничего другого Анастасия больше предложить не может.

Волочкова на Мальдивах "расплылась, как что-то непонятное" на гидроцикле. Фанаты требуют прекратить это безобразие

 

Фанаты намекнули на ограниченность Волочковой, а также на то, что она слишком высоко задирает нос и совершенно не соответствует этому придуманному образу по своему содержанию. На что сама балерина стала огрызаться и писать гневные тирады в комментариях, упрекая подписчиков в завистливости и бедности. Анастасия считает, что проблема не в ней и узости её интересов и скудности её содержания, а именно в бедности её поклонников, которые просто не могут себе позволить такой «роскошной» жизни и поездку на Мальдивы.

Однако подписчики не остались в долгу. Наблюдательные фанаты собрали целый архив фотографий, которые Анастасия делала на протяжении нескольких лет. Фотографии были как с отдыха, так и со светских мероприятий. Пользователи Instagram заметили, что у Волочковой денег хватает только на поездки на Мальдивы, а вот на новую одежду и обувь, Анастасия раскошелиться не может. Ведь балерина летает на отдых в одних и тех же пляжных тапочках и купальниках, а на всех светских мероприятиях «блистает» в одинаковых нарядах. Некоторым из платьев Анастасии уже более 10 лет.

Сама Волочкова называет своих подписчиков «завистливыми шавками» и как всегда апеллирует на их аргументы тем, что она «сбивает пальцы в кровь и работает у станка». Хотя её уже не раз упрекали в однобокости и узости аргументов и пытались вразумить псевдо-балерину тем, что профессия не определяет ценности человека. Помимо этого, не единичными были случаи, когда всплывала информация о лживости рассказов Анастасии о карьере.

Волочкова на Мальдивах "расплылась, как что-то непонятное" на гидроцикле. Фанаты требуют прекратить это безобразие

 

Известно, что ни один из известных театров не принял Волочкову к себе на работу из-за её «деревянности» и слишком большого веса. После множества провальных попыток и редких удачливых случаев, Анастасия открыла свой «театр» хореографии и провозгласила себя примой. Стоит только посмотреть на видеоролики в Instagram балерины, которые она записывает с тренировок, и в глаза сразу же бросается тот факт, что все они абсолютно одинаковые. Волочкова делает на каждом видео одно и то же, будто бы это единственные движения, которые ей под силу.

«Звезда балета» не оставила равнодушными даже астрологов и экстрасенсов. Не так давно, известный столичный таролог и астролог предсказала будущее Анастасии Волочковой на 2018 год. Женщина отметила, что Анастасия станет содержанкой, а также её ждёт травма ног. Поклонники порадовались за балерину и отметили, что теперь-то она сможет позволить себе новую одежду и может быть перестанет всех пугать своими шпагатами.
Валерия Голицына
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