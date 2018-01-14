Анастасия Вертинская снова предстала взору на экранах телевидения

Актриса Анастасия Вертинская после длительного отсутствия на ТВ снова появилась на телеэкранах.

Знаменитой актрисе СССР в этом году исполнилось 73 года. Недавно Анастасия Вертинская стала гостьей передачи «Сегодня вечером», где и дала интервью о своей интересной жизни. Ее карьера в кино началась, когда Анастасии было 16 лет. Она приняла участие в съемке художественного фильма "Алые паруса" (1961 г.), исполнив роль главной героини – Ассоль. В ее фильмографию вошло 29 кинокартин: знаменитые «Человек-амфибия», «Анна Каренина», Война и мир» и многие другие.Долгое отсутствие Анастасии Вертинской на телевидении могло произойти из-за неудачной операции по подтяжке лица, которую она сделала больше 10 лет назад. После этого знаменитость посвятила себя своей семье.