Ольга Серябкина оправдалась за свою голую грудь на снимках

Популярная певица и солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина прокомментировала снимки со своей голой грудью и поспешила оправдаться перед поклонниками. По мнению артистки, оголенная женская грудь всегда являлись предметом искусства.

Светлана Славянская

Ольга Серябкина в своем микроблоге попыталась оправдаться за «голые» снимки и объяснить поклонникам, почему так часто демонстрирует свое тело в Сети. «На Бали женщины на скульптурах или картинах практически всегда изображены с открытой грудью. Тут вообще культ естественной женской красоты. Я, кстати, узнала, что здесь практически до середины прошлого века женщины ходили без верха и это считалось абсолютной нормой», - заявила Серябкина.Певица заявила, что в некоторые местных деревнях на Бали все женщины ходят голые, поэтому её снимки в откровенных купальниках нельзя принимать за пошлость. «На Бали всякие гендерные заморочки уходят на второй план. Хотя, я себя держу в руках», - призналась Ольга.