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| | Ольга Серябкина оправдалась за свою голую грудь на снимках

Ольга Серябкина оправдалась за свою голую грудь на снимках

Сегодня, 14:25
Популярная певица и солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина прокомментировала снимки со своей голой грудью и поспешила оправдаться перед поклонниками. По мнению артистки, оголенная женская грудь всегда являлись предметом искусства.

 

Ольга Серябкина в своем микроблоге попыталась оправдаться за «голые» снимки и объяснить поклонникам, почему так часто демонстрирует свое тело в Сети. «На Бали женщины на скульптурах или картинах практически всегда изображены с открытой грудью. Тут вообще культ естественной женской красоты. Я, кстати, узнала, что здесь практически до середины прошлого века женщины ходили без верха и это считалось абсолютной нормой», - заявила Серябкина.

Певица заявила, что в некоторые местных деревнях на Бали все женщины ходят голые, поэтому её снимки в откровенных купальниках нельзя принимать за пошлость. «На Бали всякие гендерные заморочки уходят на второй план. Хотя, я себя держу в руках», - призналась Ольга.
Светлана Славянская
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