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| | Фанаты поразились, как изменилась Сабрина – маленькая ведьма

Фанаты поразились, как изменилась Сабрина – маленькая ведьма

Сегодня, 14:40
В детстве сериал о маленькой ведьме по имени Сабрина посмотрела едва ли не каждая девочка. Юная ведьмочка стала примером для подражания у всех школьниц той эпохи. Однако сейчас исполнительница главной роли Мелисса Джоан Харт сильно изменилась.

Фанаты поразились, как изменилась Сабрина – маленькая ведьма

 

Роль волшебницы стала самой звездной в карьере актрисы. Вместе с Сабриной она взрослела и набиралась жизненного опыта. Героиня Мелиссы за семь сезонов закончила школу, поступила в колледж, закончила его, нашла работу и встретила истинную любовь. Однако после финиша комедии Мелисса уже не была такой востребованной. Долгое время о ней никто не вспоминал, на кастинги не звал. В 2010 году актриса снова начала сниматься в ситкомах. Она получила роль в сериале «Мелисса и Джоуи». На экранах он продержался целых пять лет.

Фанаты поразились, как изменилась Сабрина – маленькая ведьма

 

Несмотря на относительный штиль на профессиональном поприще, в личной жизни актрисе жаловаться не на что. Она живет в счастливом браке уже 15 лет с музыкантом Марком Уилкерсоном. Мужу Мелисса подарила троих сыновей.

Фанаты поразились, как изменилась Сабрина – маленькая ведьма

 

Актрисе сейчас уже 41 год, и в отличие от своих коллег по цеху она вполне выглядит на свои 40 с «хвостиком». После трех родов она сильно поправилась, но активно занимается спортом в надежде вернуть былую стройность. Пока она не хочет позировать в бикини или облегающих костюмах. Морщины Мелисса и не собирается прятать под косметикой и уколами красоты. Актриса выступает за естественность, в чем ее активно поддерживают фанаты.
Дарья Светозарова
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