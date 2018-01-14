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| | Глюкоза в золотистом купальнике показала сексуальные формы тела

Глюкоза в золотистом купальнике показала сексуальные формы тела

Сегодня, 14:21
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, показала откровенный снимок с отдыха на Гоа. Купальник 31-летней знаменитости сравнили с «золотой собачкой», а внешность певицы назвали идеальной.

Глюкоза в золотистом купальнике показала сексуальные формы тела

 

Всего за пару минут после публикации певица получила многочисленные лестные комментарии о своём внешнем виде. Поклонники обратили внимание на то, что во время отпуска, который певица проводит в Индии, ей удалось значительно сбросить вес. Сама же певица усердно занимается йогой и всячески демонстрирует результаты в социальной сети Instagram.

Необычный снимок в золотистом купальнике Глюкоза подписала следующим образом: «Отказать себе в желании это значит украсть у себя возможность каждую минуту оставаться счастливым». Поклонники заметили, что на Гоа певица стала выглядеть лучше и посоветовали ей чаще проводить время на отдыхе со своим возлюбленным. «У тебя восхитительная фигура, а улыбка – просто прелесть», - написала одна из подписчиц.
Вещий Олег
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