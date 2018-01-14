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| | Алёна Кравец подаст в суд на Дану Борисову за клевету

Алёна Кравец подаст в суд на Дану Борисову за клевету

Сегодня, 14:15
Недавний публичный конфликт двух светских львиц принял более серьёзный оборот. Алёна Кравец готовит исковое заявление на Дану Борисову, чтобы передать его на рассмотрение в суд.

Алёна Кравец подаст в суд на Дану Борисову за клевету

 

Конфликт начался с того, что Дана Борисова публично заявила, будто бы Кравец обвиняет её в том, чего она на самом деле не совершала. Однако позже сама Алёна дала разъяснение и отметила, что Дана Борисова пускала о ней грязные слухи, будто бы Алёна падшая женщина продающаяся за деньги и именно это стало причиной конфликта. Но Кравец не хотела выносить его на публику и считает, что Борисова решила просто «раскрутиться» на этом конфликте между ними.

Теперь за публичную клевету и оскорбления Кравец собирается подавать в суд на Дану Борисову и уже наняла адвоката, для того, чтобы довести дело до конца.
Валерия Голицына
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