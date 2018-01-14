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| | Перед уходом из жизни Анне Самохиной поступило предложение руки и сердца

Перед уходом из жизни Анне Самохиной поступило предложение руки и сердца

Сегодня, 14:05
Актрисе Анне Самохиной во время лечения поступило предложение о замужестве от мужчины, у которого тоже был рак четвертой степени.

Перед уходом из жизни Анне Самохиной поступило предложение руки и сердца

 

Анна Самохина умерла еще в 2010 году от рака желудка, на тот момент ей исполнилось 47 лет. Самохина была мастером своего дела, в ее фильмографию вошло более 50 кинокартин. За свою жизнь знаменитость была трижды в браке, но так и не смогла обрести свое семейное счастье. В этом году Анне исполнилось бы 55 лет. К ее юбилею был отснят документальный фильм «Анна Самохина. Запомните меня молодой и красивой». В этот фильм вошли воспоминания родных и близких ей людей. Показали хоспис, в котором проводила лечение актриса. А ее сестра рассказала историю, как мужчина Арнольд предложил Анне в последние дни ее жизни свои руку и сердце. Арнольд тоже был пациентом этого хосписа. Мужчина умер от рака примерно через год после смерти Анны. Арнольд по всей вероятности очень любил Самохину, именно он поставил ей памятник на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге и часто его посещал.

Документальный фильм «Анна Самохина. Запомните меня молодой и красивой» выйдет на Первом национальном канале.
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