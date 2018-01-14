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| | Марк Уолберг пожертвовал 1,5 млн долларов жертвам домогательств

Марк Уолберг пожертвовал 1,5 млн долларов жертвам домогательств

Сегодня, 13:45
Актер Марк Уолберг перечислит 1,5 миллиона долларов на благотворительность. Деньги получат жертвы домогательств и изнасилований.

Марк Уолберг пожертвовал 1,5 млн долларов жертвам домогательств

 

Голливудский артист Марк Уолберг заявил о передаче 1,5 миллиона долларов в Фонд, который предоставляет юридическую помощь людям, пострадавших от сексуальных домогательств. Известно, что материальные ресурсы отправятся в организацию Time’s Up.

Прежде сообщалось, что Марк Уолберг стал обладателем вышеупомянутой денежной суммы за пересъемку кинокартины режиссера Ридли Скотта "Все деньги мира", а его коллега Мишель Уильямс намного меньшую сумму. Делами актеров заведует одна организация, но такие выгодные условия достались только Уолбергу. К слову, Уолберг находится на первом месте в списке наиболее переоцененных актеров Forbes.
Никита Готский
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