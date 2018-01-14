Анастасии Костенко предсказали, что она скоро уйдет от Дмитрия Тарасова

Знаменитой модели Анастасии Костенко предвидели, как сложатся в будущем ее отношения с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Предсказательница Камила Филатова, которая участвовала в "Битве экстрасенсов", рассказала, какое предстоит будущее Анастасии Костенко. Супружеские отношения у пары продлятся не дольше двух лет, после чего они расстанутся. Футболист Дмитрий Тарасов захочет возобновить свою связь с Ольгой Бузовой но, к сожалению, на тот момент телеведущая уже будет замужем. Анастасия, по словам Филатовой, не чувствует себя в браке счастливой, и особой любви к мужу нет. Это и станет причиной их развода, модель сама бросит супруга.Напомним, что знаменитости поженились 9 января 2018 года.