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| | Анастасии Костенко предсказали, что она скоро уйдет от Дмитрия Тарасова

Анастасии Костенко предсказали, что она скоро уйдет от Дмитрия Тарасова

Сегодня, 13:35
Знаменитой модели Анастасии Костенко предвидели, как сложатся в будущем ее отношения с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Анастасии Костенко предсказали, что она скоро уйдет от Дмитрия Тарасова

 

Предсказательница Камила Филатова, которая участвовала в "Битве экстрасенсов", рассказала, какое предстоит будущее Анастасии Костенко. Супружеские отношения у пары продлятся не дольше двух лет, после чего они расстанутся. Футболист Дмитрий Тарасов захочет возобновить свою связь с Ольгой Бузовой но, к сожалению, на тот момент телеведущая уже будет замужем. Анастасия, по словам Филатовой, не чувствует себя в браке счастливой, и особой любви к мужу нет. Это и станет причиной их развода, модель сама бросит супруга.

Напомним, что знаменитости поженились 9 января 2018 года.
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