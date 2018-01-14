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| | Победительница шоу "Холостяк" Дарья Канануха опубликовала фото с "пришельцем"

Победительница шоу "Холостяк" Дарья Канануха опубликовала фото с "пришельцем"

Сегодня, 13:25
Победительница телепередачи "Холостяк" Дарья Канануха показала фотографию с "пришельцем". Необычный кадр оказался в соцсети Instagram.

Победительница шоу "Холостяк" Дарья Канануха опубликовала фото с "пришельцем"

 

Сегодня Дарья обнародовала очередную фотографию в Instagram. Она желает всем доброго дня, а также знакомит подписчиков с визажистом Саидой Гиматовой. По словам Кананухи, она продолжительное время наблюдала, как трудится визажистка, и теперь им удалось встретиться и вместе поработать.

Победительница "Холостяка" отмечает, что в настоящее время Саида запускает свой онлайн-курс, в котором расскажет о тонкостях трудовой деятельности. Дарья уже приобрела курс и рекомендует сделать это и подписчикам. Также она говорит, что Гиматова подробно сообщит всем нюансы отличного макияжа.

Пользователи по-разному отреагировали на новый пост Дарьи. Один из них сравнил Саиду с пришельцем, о чем так и написал в комментариях под фотографией, но позже данное высказывание было удалено. Спустя 18 минут после публикации изображение набрало уже более пяти сотен лайков от фолловеров.
Никита Готский
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