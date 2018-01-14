Ирина Безрукова рассказала о сексуальных домогательствах на работе

Громкий голливудский скандал о домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна к актрисам и моделям взволновал звезд из разных стран мира, включая Россию. Некоторые артистки поведали о схожих ситуациях, в которых им пришлось оказаться, и то, как они старались с честью из них выйти.

Пойда Анна

Актриса театра и кино Ирина Безрукова тоже решилась на откровения, отметив при этом, что подобная ситуация за всю ее карьеру произошла лишь один раз. Во время съемочного процесса один режиссер, имя которого звезда не хочет раскрывать из этических соображений, начал делать двусмысленные и неоднозначные намеки в ее адрес, однако Ирина не смутилась, а отвесила мужчине пощечину.Удар привел режиссера в чувство и заставил принести артистке свои извинения, признав за собой серьезный просчет и непрофессиональный подход к работе. По словам Ирины Безруковой, данный инцидент не сказался в дальнейшем на их сотрудничестве, поскольку на работе они просто коллеги, а не мужчина и женщина.