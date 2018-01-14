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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Ирина Безрукова рассказала о сексуальных домогательствах на работе

Ирина Безрукова рассказала о сексуальных домогательствах на работе

Вчера, 21:40
Громкий голливудский скандал о домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна к актрисам и моделям взволновал звезд из разных стран мира, включая Россию. Некоторые артистки поведали о схожих ситуациях, в которых им пришлось оказаться, и то, как они старались с честью из них выйти.

Ирина Безрукова рассказала о сексуальных домогательствах на работе

 

Актриса театра и кино Ирина Безрукова тоже решилась на откровения, отметив при этом, что подобная ситуация за всю ее карьеру произошла лишь один раз. Во время съемочного процесса один режиссер, имя которого звезда не хочет раскрывать из этических соображений, начал делать двусмысленные и неоднозначные намеки в ее адрес, однако Ирина не смутилась, а отвесила мужчине пощечину.

Удар привел режиссера в чувство и заставил принести артистке свои извинения, признав за собой серьезный просчет и непрофессиональный подход к работе. По словам Ирины Безруковой, данный инцидент не сказался в дальнейшем на их сотрудничестве, поскольку на работе они просто коллеги, а не мужчина и женщина.
Пойда Анна
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