Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым

Анне Семенович, отмечающей на островах Старый Новый год в компании звёзд российского шоу-бизнеса, пришлось приютить у своей груди популярных комиков.

Гуляя под тёплым солнцем в лёгком платье, которое еле прикрывает её достоинства, Анна Семенович встретилась с Дмитрием Хрусталёвым и Вадимом Галыгиным. Не удержавшись, Анна «усыновила и накормила» юмористов. Только чем она их кормила, телеведущая не указала.Этот нюанс стал поводом для шуток со стороны поклонников, которые решили, что кормила Семенович мужчин собственной грудью. «Там на всех поесть хватит», «Завидую», «Галыгин голодный остался, ещё хочет», «Половину России можно накормить», «У них головы на много меньше, чем подушки безопасности у Анечки», - шутят подписчики.