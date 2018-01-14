Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Мнения

Смертельный флешмоб захватил сеть: Почему подростки из США едят Tide?

Шуточное видео переросло в безумие.

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

От Редактора

Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты

Кто сознательно, а кто и не подозревая об этом, но все граждане России спонсируют ядерную программу…

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | В ходе конфликта Джигарханян защитил Цымбалюк-Романовскую

В ходе конфликта Джигарханян защитил Цымбалюк-Романовскую

Сегодня, 13:10
Актер Армен Джигарханян выступил в защиту своей жены Виталины Цымбалюк-Романовской во время конфликта, что послужило поводом вновь надеяться на их примирение.

В ходе конфликта Джигарханян защитил Цымбалюк-Романовскую

 

Конфликт произошел между Марком Рудинштейном и экс-супругой Армена Джигарханяна Виталиной, они не могут поделить между собой пост гендиректора московского драматического театра, который принадлежит Армену. Марк Рудинштейн пригрозил Романовской, что приложит все свои усилия, чтобы ее наказали по всей строгости, обозвал мошенницей и мерзавкой. На это Джигарханян парировал, что продюсер не имел никакого права так себя вести с экс-супругой режиссера.

В недавнем времени между Джигарханяном и его спутницей жизни произошел скандал, который практически перешел в разрыв супружеских отношений.
Новости по теме
Джигарханян знает, кем заменить свою бывшую жену в театре
Джигарханян знает, кем заменить свою бывшую жену в театре

Актер Армен Джигарханян нашел замену экс-супруге Виталине Цымбалюк-Романовской. Ее на посту главы столичного драмтеатра заменит Марк Рудинштейн.

Сын Джигарханяна считает, что Цымбалюк-Романовская покусилась на святое
Сын Джигарханяна считает, что Цымбалюк-Романовская покусилась на святое

Приёмный сын Армена Джигарханяна, его возможный наследник, считает, что Виталина Цымбалюк-Романовская покусилась на святое. Степан Джигарханян осуждает третью

Психолог: Армен Джигарханян мог подвергнуться гипнозу
Психолог: Армен Джигарханян мог подвергнуться гипнозу

Недавно появилась новая версия причин конфликта между актером Арменом Джигарханяном и его супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Психолог, который знаком с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости