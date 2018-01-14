В ходе конфликта Джигарханян защитил Цымбалюк-Романовскую

Актер Армен Джигарханян выступил в защиту своей жены Виталины Цымбалюк-Романовской во время конфликта, что послужило поводом вновь надеяться на их примирение.

Конфликт произошел между Марком Рудинштейном и экс-супругой Армена Джигарханяна Виталиной, они не могут поделить между собой пост гендиректора московского драматического театра, который принадлежит Армену. Марк Рудинштейн пригрозил Романовской, что приложит все свои усилия, чтобы ее наказали по всей строгости, обозвал мошенницей и мерзавкой. На это Джигарханян парировал, что продюсер не имел никакого права так себя вести с экс-супругой режиссера.В недавнем времени между Джигарханяном и его спутницей жизни произошел скандал, который практически перешел в разрыв супружеских отношений.