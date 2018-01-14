Белла Потёмкина разделась. Фото обнажённой дизайнера и модельера появилось в Сети

Дизайнер Белла Потемкина выложила в Instagram фото, которое открыло ее с новой стороны. Несмотря на то, что основное занятие знаменитости – это создание модной одежды, на снимке она предстала и вовсе без оной.

Дарья Светозарова

Кутюрье позирует фотографу лежа в постели, а самые откровенные части тела прикрывает одеяло, что не мешает ценителям внимательно рассмотреть поистине модельные ноги Беллы. К снимку девушка прикрепила текстовый комментарий «Доброго утра», очевидно намекая, что только что проснулась. Однако такую откровенность модельера оценили не все. Часть пользователей были довольны. Им понравилась открытость Потемкиной и «температура» фотографии, но большинство искренне возмутились этим постом.Более консервативные фолловеры пришли к заключению, что соцсети развращают людей. Они добавили, что Белле и хвастать особенно нечем, так как более чем половина девушек России обладает более совершенными формами. «Голое» фото Потемкиной они назвали абсолютной глупостью и заявили, что раньше считали ее мудрой женщиной. Еще одна группа комментаторов задалась вопросом: куда смотрит супруг Беллы, если таковой имеется?Несмотря на шквал критики, пикантный снимок нашел своих фанатов. Всего за две минуты пост оценили почти 11 тысяч пользователей.