Она рекламирует очки или себя? Пользователи возмущены эротическими фото Водонаевой

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева вызвала возмущение у своих подписчиков. Юзеры недовольны рекламной кампанией звезды.

Никита Готский

Находясь на курорте в Индонезии, Водонаева, помимо обычного отдыха под теплым солнцем, пытается зарабатывать деньги. Алена занялась рекламой очков общего с супругом бренда "Восьмая сфера". Российская знаменитость опубликовала фотографию, которой ранее уже хвасталась в соцсети Instagram, где предстала перед поклонниками в прозрачном темном наряде и очках.Главной целью нового поста стали именно очки, их рекламой занялась предприимчивая Водонаева. Фанаты неоднозначно отнеслись к такому ходе звезды, но больше стали комментировать фигуру Водонаевой. Алена достаточно хорошо показала свои женские прелести, а поклонники стали высказывать собственные версии, как девушка смогла добиться такой сексапильной фигуры. Многие уверены, что без вмешательства пластических хирургов в данном случае не обошлось, а спустя определенное время "все обвиснет". Касательно очков, некоторые фолловеры посчитали, что этот товар прибыл из Китая, и не является продуктом бренда Водонаевой.